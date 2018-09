Sophia : Mercedes recrute Alexandre Malval, directeur du style de Citroën

Mercedes termine l'aménagement de son nouveau centre de design de Sophia Antipolis. Mais déjà, pour ce nouvel "Advanced Design Center" situé dans l'ancien bâtiment architectural de Micromania, c'est un designer de choc qui a été recruté. Il s'agit d'Alexandre Malval, 48 ans, qui était à la tête du style Citroën depuis 2012 et se trouvait dans le groupe français depuis 2001. Dans un communiqué Citroën a ainsi annoncé son remplacement en tant que directeur du style, à compter du 1er novembre prochain par Pierre Leclerq qui dirigeait depuis 2017 le style de Kia en Corée du Sud.

Chez Citroën, Alexandre Malval s'est fait un nom. Il aura en effet réussi à remanier la gamme du constructeur, à faire en sorte qu'autour de son ADN de confort, elle se distingue des autres marques du groupe (Peugeot et DS) et à rajeunir la clientèle. Il avait notamment été à l'origine en 2014 des audacieuses C4 Cactus, qui avaient été suivies des nouvelles C3, C3 Aircross et C5 Aircross.

Citroën lui doit aussi les trois derniers concept cars de la marque, CXPERIENCE CONCEPT, AIRCROSS et le concept C3 WRC, qui se déclinent aujourd'hui. Ces concept cars à la personnalité affirmée avaient témoigné de la capacité du constructeur à innover et à se différencier en proposant des silhouettes uniques et des intérieurs remarquables dédiés au bien-être. Pour sa créativité, Alexandre Malval avait reçu l'an dernier le Grand Prix du Design 2017 qui lui avait été remis lors du Festival Automobile International à Paris.