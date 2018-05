Sophia : Mini-Konf de l'Incubateur PACA Est sur l'Image de marque

"L'Image de marque : la première étape vers la grandeur ?" : c'est le thème de la prochaine Mini-Konf de l'Incubateur PACA Est qui aura lieu mercredi 23 mai de 12h15 à 14h00 au Business Pôle à Sophia Antipolis. 96% des consommateurs se disent influencés par l'e-réputation des marques. Véritable colonne vertébrale de l’entreprise, le concept d’identité de marque permet de définir les éléments permanents et évolutifs de la marque. Dans une présentation interactive, Lucie Merieux et Sandrine Julien (Couleur Velvet Communication), inviteront les participants à découvrir ce que devrait être leur identité de marque et à améliorer l’impact de leurs discours sur leurs clients. Fondée en novembre 2014, Couleur Velvet est une agence de communication globale spécialisée dans le web, basée à Cannes.

Gratuit mais inscription obligatoire.