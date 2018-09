Sophia : Nasteo dans l'événementiel en live streaming

La société sophipolitaine Nasteo renforce son positionnement dans l’événementiel en live streaming, notamment dans le domaine du sport. L'agence de technologies et contenus numériques, qui est désormais établie également sur Marseille, a été choisie pour la captation et la diffusion du French Riviera Open, tournoi international de tennis en fauteuil, qui se déroulera du 25 au 29 septembre dans le cadre de la prestigieuse Mouratoglou Tennis Academy. Au printemps 2018, Nasteo avait déjà été associée à une "première" dans le secteur de l’événementiel sportif en co-produisant dans le Var, la première émission de golf en live interactif réalisée en France.

Pour le French Riviera Open qui débute demain mardi, l'ambition des organisateurs est de faire à terme de cette compétition le plus grand tournoi international paralympique dans le but de réduire l’écart médiatique entre le tennis pour valides et le tennis fauteuil. Dans cet objectif, Nasteo apportera son dispositif technique de captation d’images et de diffusion pour assurer la plus large diffusion de l'événement : digest journaliers, live streaming, diffusion broadcast. Une collaboration qui va d'autre part dans le sens de la démarche RSE dans laquelle elle s'est engagée et dans sa volonté d'inscrire son métier et son projet d’entreprise dans une transformation numérique qui apporte du sens à ses clients.