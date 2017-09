Sophia : nouvelle édition de la Nuit de l’emploi et de la formation

C'est sur le thème de "Diversité, Handicap et génération X, Y, quels enjeux pour l’entreprise ?" qu'une une nouvelle édition de la Nuit de l’Emploi et de la Formation est organisée jeudi 21 septembre, de 18 à 23 heures sur le campus de SKEMA Sophia par la Commission Emploi-Formation que pilote Elisabeth Geoffroy au sein de Telecom Valley. La soirée sera animée par François Lochet, Président de Catalyze et abordera notamment les sujets de la diversité dans l'entreprise, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et du dispositif HUGo (HandiyoUGo) monté par un groupement de grandes entreprises PACA pour former des futurs ingénieurs informaticiens en situation de handicap.

Au programme

18h30-21h :

Introduction & Interventions

Les contours juridiques par Nathalie Brackmann , avocate en droit du travail chez Brackmann Avocat

, avocate en droit du travail chez Brackmann Avocat Présentation de CapEmploi 06 et du secteur d’activité service à la personne par Magali Delacoux et Cécilia Catarsi

L’équilibre de la diversité : un atour pour l’entreprise par Pierre Dehe , Senior Project Manager chez Amadeus et Habib Ragelhassi

, Senior Project Manager chez Amadeus et Comment satisfaire vos obligations d’emploi de travailleurs handicapés par Pierre Boulanger

Présentation du dispositif HUGo par Stéphane Rebolle, chargé de mission handicap pour STMicroelectronics

21h30-23h : Echange et networking autour du buffet