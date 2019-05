Sophia : NXP inaugure un nouveau laboratoire audio

NXP se renforce son site de Sophia Antipolis (270 personnes) avec l'ouverture d'un nouveau laboratoire audio qui permettra à ses grands clients de tester leurs produits intégrant Alexa d'Amazon. L'inauguration est prévue le 23 mai.

Les avancées et projets de Sophia Antipolis et d'Université Côte d'Azur dans les domaines notamment de l'Intelligence Artificielle ont été bien identifiés par NXP semi conductors. Le groupe, qui depuis 2006 dispose sur la technopole d'un laboratoire rassemblant les équipes Microcontrollers, Secure Mobile Terminal et Secure Monitoring & Control (270 ingénieurs aujourd'hui) a décidé de mettre en place un nouveau Laboratoire Audio sur son site de Sophia-Antipolis (ce sera le second après celui des Etats-Unis). Si NXP est présent dans 32 pays, le choix de la technopole s'est imposé également parce que son site sophipolitain est celui qui regroupe le plus grand nombre d’experts software et hardware audio.

Il s'agit d'un investissement de plusieurs millions d'euros avec des appareils et équipements servis par les équipes en place. NXP a identifié une tendance de fond : un pilotage par la voix qui s'impose dans le domaine des objets connectés et de l'automotive. Très bientôt, est-il estimé, nous allons nteréagir par la voix avec le réfrigérateur, le four, la machine à laver, les interrupteurs, les alarmes, l'aspirateur autonome, la voiture et autres. D'où pour NXP la nécessité de fournir à l'industrie des supports et une expertise pour des applications efficaces.

Le nouveau labo sophipolitain, dans ce contexte, doit permettre aux grands clients de NXP d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et de réaliser la meilleure intégration possible d'Alexa d'Amazon. Le laboratoire va faciliter en effet la mise en place de tests très poussés pour les produits intégrant Alexa, avant même que ces produits ne soient soumis à l'évaluation d'Amazon.

L'inauguration de ce nouveau laboratoire audio aura lieu le 23 mai prochain en présence de Geoff Lees, NXP Senior Vice-Président General Manager pour les Microcontrollers; Olivier Cottereau, NXP Vice-Président EMEA Sales & Marketing, et Moussa Belkhiter, Directeur du site NXP de Sophia Antipolis.