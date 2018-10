Sophia : Paragon ID et NXP ensemble sur le créneau des smart cities

Champion européen des solutions d'identification, la société britannique qui s'est unie en 2016 au sophipolitain ASK vient d'être choisie par NXP Semiconductors comme partenaire Premium MIFARE® (réseau d’entreprises qui permet le développement de solutions sans contact sécurisées et à applications multiples). L'occasion de renforcer sur la technopole les relations entre les centres de R&D de NXP et de l'ex ASK (une trentaine de personnes).

Paragon ID et NXP Semiconductors vont pouvoir accélérer leur collaboration à Sophia Antipolis sur le marché des transports et des smart cities. La société britannique, champion européen des solutions d'identification, vient d'être choisie par NXP Semiconductors comme partenaire Premium MIFARE® (réseau d’entreprises qui permet le développement de solutions sans contact sécurisées et à applications multiples). C'est ainsi l’une des cinq entreprises au monde à détenir cette reconnaissance prestigieuse.

Pour Paradon ID, cette qualification est le signe d'une reconnaissance de sa position de leader dans les solutions de billetterie pour le secteur des Transports & Smart Cities, qui pèse les deux tiers de son activité. Depuis plusieurs décennies, Paragon ID rappelle s'être engagé à apporter des solutions innovantes aux villes du monde entier, avec, en premier lieu, l'introduction des billets magnétiques dans les années 70, puis la fabrication des premiers tickets sans-contact dans les années 2000. Intervenu fin 2016, le rapprochement entre ASK et la division identification du Groupe Paragon a permis à la société d’étendre son expertise et son offre aux cartes à puce et à la billetterie mobile, confirmant ainsi une position unique sur le marché du transport public.

Aujourd’hui, le Groupe, qui a gardé sur la Côte d'Azur les équipes R&D d'ASK (une trentaine de personnes), reste à la pointe des solutions RFID, en collaboration avec NXP, sur des centaines de projets impliquant des produits MIFARE® dans des villes de toutes les régions du monde telles Londres, San Francisco, Chicago, Montréal, Sydney, Singapour, Oslo, Turin, Séville, Genève ou Riga.

Mise au point par NXP Semiconductors, la technologie MIFARE® a constitué une révolution dans le domaine du contrôle d’accès sans-contact. Basée sur une haute fréquence, elle permet un débit élevé de transfert de données et une distance de lecture courte, permettant l’intégration de nombreuses fonctionnalités, tel le cryptage des données. Cette technologie permet d’embarquer de nombreuses données dans les solutions sans-contacts, aussi bien en lecture qu’en écriture.

NXP sélectionne ses partenaires en fonction de leur contribution à l'écosystème MIFARE®, de leur présence à l’international et de leur volonté de continuer à adopter des solutions intelligentes telles que la NFC. Paragon ID vient ainsi soutenir NXP en accompagnant la mise en œuvre de systèmes de mobilité avant-gardistes, au cœur des infrastructures des Smart Cities. La société explique ainsi que son vaste portefeuille de produits et de solutions et sa solide relation avec NXP offrent l’opportunité de travailler sur de nouveaux projets pour des applications RFID et NFC dans divers secteurs tels que l’automobile, la logistique, les jeux, l’industrie pharmaceutique ou encore le commerce de détail. Un travail en commun qui concerne tout particulièrement Sophia Antipolis ou NXP comme Paragon ID sont particulièrement présents dans ce domaine.