Sophia: parcours d'accompagnement à la RSE pour TPE-PME

Un nouveau dispositif collectif d’accompagnement de startups vers plus d’efficience économique grâce à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) : c'est ce que propose EFC Startups, un programme conçu et lancé par l’incubateur Paca-Est avec l’appui d’ImmaTerra et de SKEMA. Dans le cadre de ce programme, co-financé par l’ADEME et la Région Sud, est organisée mercredi 22 mai de 11 à 13 heures dans les locaux de l'Ademe Sophia Antipolis (500 route des lucioles), une présentation du Parcours Performant et Responsable en PACA.

Proposé par la Région, l’État, l’ADEME, la CCI de Région et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Régionale, ce dispositif partenarial public d’accompagnement des TPE/PME à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en Région Sud se décline au travers d’une gamme d’outils à la carte visant à améliorer l’efficacité économique des entreprises : https://www.performant-responsable-paca.fr La présentation, ouverte à l’ensemble des entreprises et des acteurs de l’écosystème , sera animée par l’ADEME et la région Sud.

A l'occasion de ce rendez-vous, les cinq lauréats du programme EFC Startups auront par ailleurs la possibilité de se présenter à travers un pitch. En complément d’un programme d’accompagnement dédié de 12 mois, ces cinq startups vont également bénéficier du Parcours Performant et Responsable en PACA.