Sophia : partenariat Village by CA et DSTI autour de l'éthique des DATA

Le Village by CA de Sophia Antipolis, qui se prépare à ouvrir dans les anciens locaux de SKEMA executive, va signer vendredi un nouveau partenariat avec un établissement privé d'enseignement supérieur de la technopole : le DSTI (Data ScienceTech Institute) basé à Sophia Antipolis et à Paris. Le Crédit Agricole SA et la Caisse Régionale Provence Côte d’Azur ont annoncé en effet la signature de ce partenariat d’envergure avec le DSTI autour de l’exploitation éthique des data dans le cadre d'une stratégie nationale engagée autour des DATA, et du soutien apporté aux acteurs de la filière.

L’exploitation éthique des DATA ainsi que leur protection et leur sécurisation maximale constituent des enjeux majeurs pour le Groupe. Elles visent à répondre au mieux aux besoins de ses clients. Déjà bien engagée, la démarche DATA du groupe Crédit Agricole est concentrée, notamment autour de la protection des données personnelles de ses clients.

Dans ce contexte, le partenariat DSTI/Crédit Agricole comporte trois volets.

1- Volet "Contribution au développement et à l’usage éthique des DATA au sein du Crédit Agricole " - Des analyses et préconisations seront produites dans le cadre d’une chaire "Ethique et Big Data", parrainée par le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Crédit Agricole S.A, appliquée au domaine bancaire à travers des workshops dédiés avec professeurs et étudiants en cocréation avec le Crédit Agricole. Au final, il s’agira de rédiger un Livre Blanc sur le thème "éthique et big data". DSTI mobilisera également des équipes d’étudiants sur des Business Cases. Un fil rouge annuel ("Engineering Project") est défini en commun, visant une application opérationnelle (Ex : Attrition, fidélité, conquête …).

2/ Volet "Contenu, Formation et Métiers". Des formations stratégiques seront construites de concert autour de la thématique des DATA (urbanisation de SI, machine learning, deep learning intelligence artificielle…). Le partenariat contribuera également à promouvoir les métiers de la data science dans le milieu bancaire et faire émerger "un vivier" de profils intéressants pour le Crédit Agricole.

3/ Volet "soutien aux start-ups via le Village by CA". Ce partenariat permettra également au Village by CA PCA de s’appuyer sur l’expertise développée par DSTI pour accompagner les entrepreneurs et managers de demain, notamment sur les Data Sciences et le Big Data. Les startups pourront bénéficier de l’enseignement, de la formation de DSTI et de la mobilisation des étudiants impliqués sur des projets d’entreprise, à travers un suivi personnalisé et/ou des conférences de sensibilisation. Les étudiants entrepreneurs de l’école pourront de leur côté participer aux initiatives et évènements d’animation organisés pour les entreprises hébergées.

Ce partenariat, est-il expliqué, traduit concrètement la fertilisation croisée entre startups et futurs diplômés experts en Sciences de la donnée, et permettra aux jeunes diplômés de mettre à profit leur connaissance à travers des projets implantés au sein du Village by CA. Cette démarche s’inscrit en droite ligne de l’engagement des deux organismes pour le développement des territoires dans lesquels ils sont implantés.

En liaison vidéo avec le Campus DSTI à Paris, la signature du partenariat, le 17 novembre à 9 heures sur le Campus de DSTI à Sophia Antipolis (Les Templiers, 950 Route des Colles) se fera en présence notamment de José Massol, Président de DSTI, de Jose Santucci, Directeur Général de la Caisse Régionale Provence Côte d’Azur du Crédit Agricole, Jean-François Richardoz, Maire du Village by CA Provence Côte d’Azur.