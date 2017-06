Sophia, porte d'entrée européenne de la Chine pour l'innovation?

A l'occasion du lancement de l'Innovation Mentorship Programme Chengdu Sophia Antipolis qui s'est déroulé cette semaine, le responsable de la délégation chinoise a annoncé, dans le cadre du projet "La route de la soie", la possibilité d'installer sur la technopole une plateforme d'innovation sino-européenne.

Sophia Antipolis peut-il devenir une porte d'entrée européenne de la Chine pour l'innovation ? C'est en tout cas ce qui a été avancé par les responsables de la délégation chinoise de Chengdu lors du lancement de l’Innovation Mentorship Programme Chengdu Sophia Antipolis, lundi dernier au Golden Tulip de la technopole. Un programme auquel participent les représentants de 12 entreprises de cette grande région (15 millions d'habitants) et qui s'achève aujourd'hui. Sur la photo : lors du lancement du programme, la délégation chinoise en compagnie des chefs d'entreprises sophipolitains et des responsables politiques locaux dont Françoise Bruneteaux, vice présidente, Région PACA, Jean-Pierre Mascarelli, président de la Fondation Sophia Antipolis et président délégué du Symisa, Claude Giafferri, président d'Amadeus Sophia.

Dans le cadre de la "Route de la soie", un projet chinois ambitieux qui vise à forger de nouveaux liens entre l’Asie et l’Europe, le responsable de la délégation a annoncé en effet qu'il était envisagé d'installer la plateforme d'innovation sino-européenne sur la technopole. Celle-ci se concrétiserait par un investissement important comprenant notamment un bâtiment. Sophia Antipolis deviendrait ainsi la porte de communication entre la Chine et l'Europe pour tout ce qui concerne l'innovation.

L’Innovation Mentorship Programme, piloté par la Fondation Sophia Antipolis avec l'aide active du Symisa (Syndicat Mixte Sophia Antipolis), visait quant à lui à une immersion dans la technopole des chefs d'entreprise chinois de la délégation. Durant ces cinq jours, ils ont pu rencontrer des institutionnels mais également des entreprises. Entre autres, ils étaient ce matin dans les laboratoires d'Accenture, et ont pu durant les cinq jours discuter avec les responsables de grandes entreprises comme ST, visiter des start-up comme Texplained Sophia Antipolis (sécurité des cartes à puces ), Milanamos (travel solutions), Euclyde data centres, Data move ( solutions /edition diffusion de flux ) ou encore Swike avec Christian Conti.

"Ce programme d'immersion dans l'écosystème de Sophia Antipolis, mené dans le cadre de l'EUPIC (EU Project Innovation Center), vise à permettre aux entrepreneurs chinois de Chengdu de mieux comprendre les axes de développement et stratégiques de la première technopole d'Europe, ses modèles de management ainsi que les raisons de son succès marqué par une hausse constante de l'emploi," explique Philippe Mariani, responsable de la stratégie et du développement de la FSA. "Des entrepreneurs qui pourront transmettre ce qu'ils ont vu à leur retour."

"Dans un premier temps, nous espérons maintenant renouveler l'opération à Chengdu avec des entrepreneurs sophipolitains qui, de la même façon, pourront s'immerger dans l'écosystème de cette région où le high tech est très axé sur les TIC et l'IoT (Internet des Objets). Il faudra aussi creuser maintenant la possibilité qui a été annoncé de créer une plateforme sino-européenne d'innovation sur la technopole".