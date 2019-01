Sophia : pour candidater au concours d'innovation i-LAB

C'est l'un des grands concours d'innovation français. I-Lab a pour objectif de détecter des projets de création d’entreprises de technologies innovantes et de soutenir les meilleurs d’entre eux grâce à une aide financière et à un accompagnement adapté. A la clé un financement pouvant aller jusqu'à 600 K€ pour un projet lauréat. Sa 21ème édition est organisée cette année par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en partenariat avec Bpifrance. Date limite pour le dépôt des candidatures : 26 février 2019.

A cette occasion, l'incubateur PACA-Est organise une minikonf à Sophia-Antipolis en partenariat avec BPI France. Elle aura lieu au Business Pôle de 9h30 à 11 heures mardi 22 janvier sur le thème "Concours d’innovation i-LAB : comment candidater ?"

Au programme :

la présentation du concours et de ses évolutions par Delphine Garcia , chargée d’affaires BPI Innovation

, chargée d’affaires BPI Innovation un témoignage d’un des quatre lauréats régionaux 2018 et gagnant d’un des Grands Prix : Sabri Takali, société Plenesys

société Plenesys la présentation de l’accompagnement individualisé proposé par l’incubateur PACA Est aux porteurs de projets candidats

Pour s'inscrire