Sophia : prédiction et prévention du cancer au BioRézo™ d'Eurobiomed

Les dernières avancées en prédiction et prévention du cancer : c'est le thème du prochain BioRézo™ d'Eurobiomed, le pôle santé Grand Sud, qui se tiendra au Bioparc de Sophia Antipolis (le site anciennement de Galderma) mardi 26 novembre, de 16h30 à 20 heures. Trois experts en oncologie présenteront les résultats des derniers travaux menés à Université Côte d'Azur, chez Median Technologies ou à l'Inserm autour des moyens permettant de mieux prédire et prévenir la maladie. Ils interviendront plus précisément sur les sujets suivants :

Pr. Paul Hofman, Université Côte d'Azur : qu'attendre de la biopsie liquide en oncologie thoracique...le présent et le futur ?

Nozha Boujeemaa, Chief Science and Innovation Officer de Median Technologies : imagerie et IA pour la médecine prédictive et de précision

Pr. Mohamed Benhamed, Directeur de Recherche à l'INSERM : environnement, épigénétique et cancer

Le cancer, faut-il le rappeler, est la deuxième cause de décès dans le monde avec 8,8 millions de morts annuellement et devrait atteindre 13,1 millions de décès en 2030. Actuellement 30 à 50% des cancers peuvent être prévenus. La prévention suppose la réduction des facteurs de risque et l'application des stratégies préventives existantes fondées sur des bases factuelles. On peut aussi réduire la charge de cancer par le dépistage précoce et la prise en charge des patients. Avec une détection précoce et un traitement adéquat, les chances de guérison sont grandes pour de nombreux cancers.

BioRézo™ est un événement mis en place par Eurobiomed pour encourager les rencontres entre acteurs de la santé en régions Sud et Occitanie sur des thématiques propres à la filière à travers des rencontres, des présentations et des échanges. La réunion azuréenne se terminera par un apéritif dinatoire et des échanges avec les intervenants.