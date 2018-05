Sophia : prochain rendez-vous Start Up Factory le 14 juin

Vous avez un nouveau projet de start-up, vous voulez jouer dans le grand "big bang" de la révolution numérique, vous avez un nouveau produit à lancer, ou tout simplement vous voulez prendre le pouls de l'écosystème azuréen de l'innovation et de l'entrepreneuriat : les soirées Start Up Factory sont faites pour vous. Elles vous permettent de présenter votre entreprise, parler de vos projets et rencontrer vos partenaires! Le prochain rendez vous est ainsi fixé jeudi 14 juin de 18 à 21 heures aux Espaces Antipolis au cœur de la technopole.

Créées par le Club Sophia Business Angels, aidées par la Fondation Sophia Antipolis, et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, les "Start Up Factory" sont le lieu de rencontre idéal pour tous ceux qui entrent dans une démarche de réflexion concernant la création ou l'accompagnement d'une entreprise innovante. Un appel est également lancé aux candidats qui souhaitent présenter leurs projets et profiter de l'estrade qui leur est offerte pour faire passer leur message. Les pitches se font en 3-5 minutes et sans support visuel ! Faire une demande par email à : info2@sophiabusinessangels.com.

Quant à la formule générale, elle reste inchangée : entrée gratuite avec 2 boissons offertes pour une soirée ponctuée d'interventions d'experts et de porteurs de projets, tandis que l'essentiel du temps sera consacré aux discussions et au networking.