Sophia : projection-débat autour de "Bienvenue au Réfugistan"

À travers le monde, près de 17 millions de personnes - réfugiés, déplacés, migrants - vivent dans des camps, soit l'équivalent d'un pays. Suppléant les États qui ne veulent pas d'eux, le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, avec ses 7 milliards de dollars de budget par an, gère ces "indésirables" avec de grandes ONG caritatives. Dans ces lieux à l'écart du monde, ni tout à fait prisons ni tout à fait ouverts, censés être provisoires, les réfugiés passent désormais en moyenne... dix-sept ans de leur vie. Dans "Bienvenue au Réfugistan", la réalisatrice de documentaires, Anne Poiret, nous fait découvrir l’univers des camps en nous invitant à entrer dans la peau d’un réfugié.

Ce documentaire édifiant, qui interpelle une fois de plus sur la nécessité de repenser les solutions politiques à apporter aux crises migratoires, sera au cœur d'une projection-débat organisée par BU Sciences / BU Médecine - Université Nice Sophia-Antipolis jeudi 13 avril de 18h15 à 20h15 au Learning Center du Campus SophiaTech. Le film a été primé cette année au FIGRA (Festival International du Grand Reportage d'Actualité et du Documentaire de Société) au Touquet. La projection sera animée par Aurore Mottet, chercheuse au sein du laboratoire Urmis ( Unité de recherche Migrations et société). Entrée gratuite.