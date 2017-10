Sophia : quatre nouveaux managers pour Centile Telecom Applications

A Sophia Antipolis, Centile Telecom Applications (ex 8x8 devenue Centile en 2003), est entrée dans une nouvelle phase développement. Devenue un des leaders européens du développement de plateformes de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs, elle a intégré en septembre dernier ses nouveaux locaux aux Acqueducs, route des Lucioles, afin de disposer d'un espace plus grand lui permettant de renforcer ses équipes. Elle confirme sa croissance en annonçant aujourd'hui quatre nouveaux managers qui l’accompagneront dans son développement en France et à l’international.

Ana Paiva, Directeur Commercial Régional

De nationalité franco-brésilienne, Ana poursuit en France des études scientifiques avant de travailler chez Azlan de 1993 à 2005. Elle rejoint ensuite Checkphone en qualité de Channel Manager, puis OpenIP en 2009 où elle intègre en 2014 le poste de Responsable de la Division Opérateur. La mission d’Ana au sein de Centile Telecom Applications est de développer le chiffre d’affaires en fidélisant les clients existants et en se positionnant sur de nouvelles opportunités en France et au Brésil.

Rémy Vuilleumier, Responsable de l’équipe Delivery

Après une formation d’ingénieur en télécommunications, Rémy a passé plus de quinze années en tant que Directeur Technique chez VoIP Telecom, opérateur et intégrateur de solutions de Communications Unifiées. Il rejoint Centile Telecom Applications en qualité de Responsable de l’équipe Delivery. Sa mission consiste à superviser les déploiements et les évolutions des plateformes ISTRA chez les clients. Rémy est également en charge du suivi des objectifs définis, de la qualité de service délivrée et du respect des engagements pris auprès des partenaires et des clients.

Fagamou Ndiaye, Responsable Technique de l’équipe Support

Expert en télécommunications, Fagamou a évolué sur le marché des technologies SIP et VoIP depuis 2008. Elle a notamment travaillé pour des opérateurs de téléphonie en France sur des projets liés à la solution IP Multimedia Subsystem puis récemment pour un opérateur Néo-Zélandais, fournisseur de Trunk SIP au sein duquel elle était en charge de fournir un support technique aux clients globaux. Désormais, chez Centile Telecom Applications, elle analyse les problématiques et besoins des clients opérateurs et les accompagne dans leur migration vers les Communications Unifiées dynamiques et immersives.

Jean-Yves Leseigneur, Responsable de l’équipe Plateformes Managées

Expert en validation de systèmes logiciels, Jean-Yves a plus de vingt années d’expérience dans le test et la mise en production de logiciels complexes dans des groupes de renoms tels que Schneider et SITA. Il connait bien le domaine de la VoIP et la plateforme Centile ISTRA car il a participé au démarrage de la société américaine 8x8 au début des années 2000, puis a effectué des missions de consulting pour Centile sur divers projets. Jean-Yves va désormais mettre en place les prestations d’infogérance de plateformes chez Centile en partenariat avec nos clients opérateurs et intégrateurs afin de faciliter leur montée en puissance.