Sophia : quelques vérités à entendre sur le "droit à la déconnexion"

Le "droit à la déconnexion" est au menu de la prochaine matinale organisée par la eDRH de la CCI Nice Côte d’azur et PSYA, le lundi 19 juin de 8h30 à 10h30 au Business Pôle de Sophia Antipolis. Une dizaine d’années après la démocratisation des smartphones en milieu professionnel, arrive le constat des effets associés à un usage irraisonné des outils numériques. Deux tiers des travailleurs français expriment le souhait que leur employeur se saisisse du sujet et mette en place des actions de régulation. Ce n’est pas une révolution, mais une évolution.

En effet, la notion d’articulation vie privée et vie professionnelle n’est pas nouvelle. Les forfaits "cadres", le télétravail ont déjà largement posé le problème et mis en place des modalités sur cette déconnexion. Derrière l’absence de sanction, il ne faut pas négliger le risque juridique direct mais aussi la dimension RPS en matière de gestion sociale. Sur ce thème du droit à la déconnexion et de quelques vérités à entendre derrière la communication médiatique, trois grandes questions seront traitées par Johanna Schwital, Consultante Formatrice Psya Sud-Est et Sylvain Jacques, Avocat cabinet Sophia Legal :

L’hyper-connexion comme facteur de risque psychosocial

Ce que dit la loi : Le droit à la déconnexion (en vigueur au 1er janvier 2017)

Le rôle de l’entreprise et du manager dans le respect des temps de repos

Pour s'inscrire : cliquez ici