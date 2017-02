Sophia : relever le grand défi de la sécurisation de l’Internet des Objets

Comment faire face à la massification des usages et relever le défi de la sécurisation de l'Internet des objets ? C'est une question qui se pose de plus en plus aujourd'hui alors que les objets connectés commencent à se multiplier et que l'arrivée de la 5G à l'horizon 2020 nous promet un déferlement. En allant des caméras de surveillance aux objets les plus banals de notre quotidien, ce sont près de 26 milliards d'objets connectés qui, d'ici 2020 selon le cabinet Gartner Inc, vont bouleverser nos habitudes.

Cette nouvelle révolution qui est désormais en marche intéresse de près à Sophia Antipolis le Département Réseaux et Télécommunications de l'IUT de Nice qui, avec l'agence azuréenne DIG-IT a monté un Séminaire sur la thématique de la "Sécurisation de l’Internet des Objets". Il aura lieu vendredi 10 mars de 9 à 12 heures, dans les locaux de l’IUT Département Réseaux et Télécommunications (650, Route des Colles - Quartier les Templiers - 06560 Valbonne - Amphitheatre Niveau 5).

Pour l'animation de ce séminaire, qui s'adresse aux professionnels du secteur (entreprises, chercheurs, universitaires et étudiants), ont été associées les sociétés CISCO et SAP. D'autre part l'agence DIG-IT, spécialisée dans l’accompagnement aux entreprises dans leur transformation digitale, vient combiner son réseau professionnel à celui de l'IUT. Une agence que pilote Sandra Bocciolini, bien connue de l'écosystème azuréen pour avoir organisé pendant des années les '"Apéros des entrepreneurs".

Cette première conférence vient aussi inaugurer un "cycle de rencontres" que le Département Réseaux et Télécommunications souhaite résolument accessibles au plus grand nombre.

Le programme du séminaire

- 9h : introduction par Françoise Bruneteaux, Vice-Présidente de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en charge du Développement de l'Economie Numérique et des Nouvelles Technologies

- 9h20 : présentation de l’IUT et focus sur l’intérêt de mixer les entreprises azuréennes aux étudiants d’aujourd’hui avec Catherine Escazut, Chef de Département Réseaux et Karima Boudaoud

- 9h30 : la "Sécurité de l’IOT" d’un point de vue Infrastructure par Cisco, le constructeur, avec deux cas d’usage (Indoor - Gestion énergétique bâtiment de la Ville de Narbonne et Outdoor - Connectivité Place de la Nation à Paris) par Philippe Olmos, Business Developper Manager en charge de l’Innovation et Pascal Delprat – Consulting Security Engineer

- 10h45 : la "Sécurité de l’IOT" d’un point de vue applicatif par SAP avec Laurent Gomez, Co Innovation Lead IOT, sur 2 sujets : la protection des données de bout en bout, et la gestion sécurisée des objets et du logiciel embarqué. Deux sujets abordés autour d’un projet de co-innovation avec la Ville d’Antibes (solution de maintenance prédictive illustrée par Patrick Duverger, Directeur des Moyens Généraux et Systèmes d’Informations)