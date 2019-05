Sophia : remise des prix pour le concours de jeux vintage d'UCA

Un Pac Man dans les rues de Valbonne ? Un quiz sur Sophia-Antipolis ? Lundi, le 13 mai, ce sont des jeux "vintage" qu'il sera possible de découvrir lors de la Remise des prix du Retro Gaming Contest qui se fera à 18 heures au Village by CA, Rue Claude Daunesse à Sophia Antipolis. Université Côte d’Azur et CGI, leader mondial du conseil et du numérique, sont en effet les organisateurs d’un concours de rétro-gaming ouvert aux étudiants en numérique d’Université Côte d’Azur (EUR Digital Systems for Humans, IUT Nice Côte d'Azur, Polytech Nice Sophia). L’objectif était de créer un jeu "vintage" pour la console PICO-8 sur le thème des 50 ans de Sophia-Antipolis ou les 500 ans de Valbonne.

Avec un environnement de programmation facilement accessible aux développeurs en herbe, le concours a rencontré un vif succès auprès des étudiants puisque 55 équipes de 3 personnes se sont inscrites. Fin avril, 22 projets ont été finalement soumis au jury (composé d’enseignants de chaque filière et de CGI) qui décernera plusieurs prix : prix top du top, prix de la meilleure histoire, prix le plus original, prix coup de cœur CGI, prix coup de pouce, prix de la performance technique Pico-8. Au total, plus de 8000 euros de lots seront distribués, sous forme de matériel et de bons d’achat.

Autant de jeux à découvrir lundi soir.