Sophia : Renault Software Labs inaugure son nouveau centre R&D

Voiture connectée et autonome : la stratégie d’innovation de Renault

Sur son site, Renault explique pourquoi la voiture connectée et autonome, est placée au cœur de la stratégie d’innovation. "Déjà réalité dans la gamme Renault, le véhicule connecté permet de rendre la conduite plus sûre, plus agréable et moins fatigante. En progressant dans leurs fonctions et leur déploiement, les technologies connectées mèneront vers une certaine automatisation de la conduite et permettront d’arriver, à terme, à la voiture autonome.

Ainsi, d’ici 2020, Renault proposera un système d’assistance à la conduite avancé (permettant de maintenir le véhicule sur sa voie – dit « single-lane control »), utilisable sur autoroute en toutes conditions de trafic. Le conducteur devra toujours conserver les yeux sur la route et les mains sur le volant, restant totalement responsable de toutes les phases de conduite.

Après 2020, le système évoluera vers le mode « eyes off / hands off », permettant au conducteur de ne pas avoir les mains sur le volant et de ne pas regarder la route dans certaines conditions (embouteillage, vitesse limitée) et sur des voies bien définies type autoroutes ou quatre-voies sécurisées."