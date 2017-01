Sophia : rencontrez les acteurs de la filière santé

La CCI Nice Côte d'Azur veut faire décoller la filière Santé-Biotech azuréenne et structurer ainsi les atouts azuréens du secteur. Pour soutenir le développement de cette filière, la CCI a réalisé une cartographie et lancé une e-communauté Ecobiz réunissant entreprises, labos de recherche, établissements de soins, institutionnels, e-communauté chargée de fédérer les acteurs et des actions tout au long de l’année. C'est dans ce contexte qu'une rencontre avec les acteurs de la filière est organisée jeudi 9 février à 18 heures au Provençal Golf, 95 Avenue Roumanille à Sophia Antipolis.

Pôle majeur de l’économie azuréenne, la filière Santé représente 120 entreprises, plus de 5.000 emplois et un chiffre d’affaires de 1,4 Md€. Des laboratoires de recherche publique de renommée mondiale et des infrastructures de pointe en matière de soin et de recherche renforcent la dynamique d’innovation de cet écosystème.

Le programme de la réunion du 9 février :