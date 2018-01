Sophia : SAP France, un partenaire de poids pour le Village by CA

Le géant allemand du logiciel d'entreprise, avec son SAP Labs France (250 personnes) sur la partie Mougins de la technopole est désormais partenaire du Village by CA Provence Côte d’Azur. Le groupe soutiendra le village, notamment par l’apport de compétences, de formations et la mise à disposition de services et matériels pour les start-ups. Il est associé à la réflexion sur le programme d’animation du Village, sur le choix des thèmes de conférence et la sélection des futures promotions de jeunes pousses.

Un nouveau partenaire pour le Village by CA de Sophia Antipolis : SAP France. Le géant des logiciels d'entreprise, fortement implanté sur la partie Mougins de la technopole avec son SAP Labs (plus de 250 personnes) et le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur ont signé ce matin, mercredi 31 janvier, une Convention de Partenariat entre le Village by CA Provence Côte d’Azur et SAP France. Le groupe soutiendra le village, notamment par l’apport de compétences, de formations et la mise à disposition de services et matériels pour les start-ups. SAP s’inscrit également comme un partenaire associé à la réflexion sur le programme d’animation du Village, sur le choix des thèmes de conférence et sur la sélection des futures promotions de jeunes pousses. (Sur la photo @DR, la place du village).

Porté par la Caisse Régionale de la banque et en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, le Village by CA de PACA termine actuellement de lourds travaux de rénovation et d'adaptation à ses nouvelles fonctions dans l'ex-SKEMA Executive Center, un bâtiment de 1.600 m2 où il s'est installé. Il est relié au réseau français des Villages by CA (20 à la fin 2017 et 32 en prévision fin 2018) qui constitue un remarquable écosystème d’open innovation aux côtés d'une multitude de partenaires privés et publics.

Fondée en 1998, SAP Labs France emploie aujourd’hui environ 1.000 personnes sur 3 sites : Sophia Antipolis, Caen et Paris. Ces Labs regroupent différentes activités de R&D dans des domaines d’intelligence artificielle, machine learning, analyse prédictive, internet des objets ou sécurité. SAP d'autre part ne sera pas désorienté par le concept du village : le groupe a déjà placé la co-innovation avec ses clients au cœur du processus de R&D.

