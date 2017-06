Sophia : SAPHELEC lance un service de réparation de smartphones

Acteur de référence dans le domaine des Télécoms avec plus de 13 000 clients BtoB, la société sophipolitaine SAPHELEC ouvre une nouvelle activité de réparation de smartphones. Forte de son implantation à Sophia Antipolis (elle dispose également de 9 agences en France), elle se propose ainsi d'apporter aux entreprises des Alpes-Maritimes une solution en 30 minutes. Alors que le mobile est devenu un outil essentiel dans le monde professionnel, face à des réparations longues, contraignantes et peu fiables, beaucoup préfèrent acheter un nouvel outil le plus rapidement possible pour se reconnecter au plus vite a remarqué Hervé Mangot, Pdg de Saphelec.

Pourtant 95% des pannes sont réparables et ce parfois en moins de 30 minutes !. D'où la décision de lancer son propre service de réparation au sein du siège social à Sophia-Antipolis. "Notre parc de client compte 130 000 lignes. Nous sommes donc régulièrement contactés par des salariés ou des chefs d’entreprises affolés parce que leur smartphone est en panne et lorsqu’à l’époque nous leur indiquions la procédure classique à suivre, ils courraient en acheter un nouveau car ils ne peuvent s’en passer plus d’une journée" explique Hervé Mangot.

"Nous travaillions auparavant avec un sous-traitant mais conscient que nos clients préfèrent traiter en direct, nous avons recruté et formé des techniciens experts pour lancer notre propre service. Ce qui nous permet d’être plus réactif et de proposer des tarifs très agressifs par rapport aux prix du marché". Contrairement aux magasins de réparation qui contraignent les clients à se déplacer, attendre parfois des heures ou même des semaines que leur smartphone soit réparé, Saphelec propose ainsi un service soit au siège social, soit directement sur site lorsque la flotte à réparer dépasse les 10 unités.

La réparation dure en moyenne 25 min si les pièces détachées sont disponibles. Les clients éloignés peuvent également faire parvenir par chrono leur matériel qui leur est alors renvoyé en 72 heures. Et en cas de délais plus long, il est proposé un téléphone de courtoisie. "La réparation de smartphone est un geste économique et écologique", souligne Hervé Mangot. "Inscrit depuis plusieurs années dans une démarche RSE, nous nous devions de proposer ce service à nos clients".