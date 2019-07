Sophia : SII lance une campagne de recrutement pour technophiles

Pour attirer les nouveaux talents dont il a besoin, le groupe SII, entreprise de services informatiques très implantée dans la technopole, a lancé une campagne de recrutement associée à la crypto-monnaie et à la blockchain. Du 15 juillet au 15 octobre 2019, pour chaque recrutement réussi (période d’essai validée), SII versera 1.000€ en crypto-monnaie BTU au candidat et 100€ à une association caritative.

Recruter les talents, est aujourd'hui l'un des premiers challenges que les entreprises de services informatiques de la technopole ont à réussir. Le groupe SII, qui localement se décline sur Sophia Antipolis, a décidé de relever ce défi d'une manière originale et innovante. Après avoir mis en scène les super héros, le groupe ajoute une pincée de cryptomonnaie et de blockchain dans ses opérations de recrutement. Ainsi, en collaboration avec la société BTU Protocol, SII propose que pour chaque recrutement réussi, un montant de 1.000€ sera versé en cryptomonnaie BTU au candidat et 100€ à une association caritative.

Le Groupe SII explique qu'il engage ses équipes à travailler sur les technologies les plus innovantes afin de participer à la réalisation des solutions et usages de demain. La technophilie est aussi placée au cœur de son recrutement. Du 15 juillet au 15 octobre 2019, pour chaque recrutement réussi (période d’essai validée) avec CV envoyé via la plateforme (https://envoietoncv.sii-group.com), SII abondera en crypto-monnaie au candidat et à une association caritative.

Il est vrai que fort de sa croissance sur l’année 2018-2019, le Groupe SII a besoin de beaucoup recruter pour son nouvel exercice 2019-2020 : au total 1.500 nouveaux collaborateurs en CDI sur l’ensemble du territoire national. SII recherche de nouveaux talents pour enrichir ses équipes sur l’ensemble de ses métiers (AMOA, AMOE, développeurs, chefs de projet, business managers, talent acquisition recruiter, etc.).

Pourquoi l'association à BTU Protocol ? "SII partage avec BTU Protocol l’ambition d’apporter constamment à ses clients de nouvelles solutions innovantes maximisant la valeur ajoutée des services et des produits", explique Patrice Demay, Directeur Général SII. Lancée par Vidal Chriqui (ancien Responsable Innovation chez SII) et Hervé Hababou, cette société française a créé le BTU, protocole générique de réservation basée sur la blockchain et applicable à tous les secteurs. "L’objectif de BTU est de créer un circuit-court pour rapprocher le consommateur des fournisseurs de services dans tous les métiers" souligne Vidal Chiriqui. C’est avec cette société innovante, basée sur la blockchain et la crypto-monnaie, que le Groupe SII a aussi choisi de s’associer pour lancer sa campagne de recrutement à destination des technophiles !