Sophia : 'Sport, entreprise et valeur' avec Denis Gargaud, médaille d'or Kayak à Rio

Sensibiliser le plus grand nombre (collaborateurs mais aussi partenaires et clients) à faire du sport un réel levier de motivation et de bien-être en entreprise représente un des objectifs que s'est fixé le Groupe ALTERSIS, installé à Sophia Antipolis. En tant qu'acteur des services numériques, il a souhaité aussi partager sa philosophie et ses valeurs fondées sur le code moral du Judo et le dépassement de soi que permet le sport en général. C'est dans ce contexte que se place l'afterwork qu'il organise demain, jeudi 18 mai à 19 heures sur le thème Sport, entreprise & valeurs avec un invité de marque en la personne d'un de ses collaborateurs Denis Gargaud, médaillé d’or des Jeux Olympique de Rio en 2016, dans la catégorie Canoë-Kayak C1.

Le rendez-vous est donné dans les locaux de l'agence (Bâtiment AQUEDUCS 3, au 535, route des lucioles dans la technopole) pour un moment d'échange lors d’une soirée conviviale. Le Champion Olympique en canoë kayak s’est fixé de nouveaux objectifs. Lesquels ? Comment se prépare-t-il physiquement et mentalement ? Vit-il ses challenges comme au premier jour, à la première compétition ? Tout un parcours qui est bien en concordance avec celui du fondateur du groupe Altersis, Guy Puech, judoka (ceinture noire, 4è Dan). C'est grâce à la pratique du judo en compétition au niveau national et international, que Guy Puech a pu fonder son entreprise autour de ces forces et valeurs que porte le sport et dont il a fait aujourd’hui les fondamentaux du groupe.