Sophia : Squad (cybersécurité) sur les routes australiennes

Avec Squad, c'est une société de Sophia Antipolis qui est aujourd'hui en Australie. Spécialisée dans la cybersécurité, Squad avait participé au voyage présidentiel en Australie au mois de mai 2018 à l’occasion du lancement des "Maritime Connection Days in Australia". Elle avait alors tissé des premiers contacts stratégiques. L'entreprise se retrouve donc aujourd'hui pour la seconde partie de ce programme qui se joue du 24 septembre au 2 octobre. Elle participe notamment au "Australia-France Defence Industry Symposium" à Adélaïde

Dans ce contexte, au-delà d’intervenir au "Defence Industry Symposium" où sera présent la ministre française des Armées, Squad va prolonger sa phase exploratoire pour concrétiser l’ouverture d’une filiale en Australie. En complément, la société sophipolitaine va rencontrer différents partenaires et clients potentiels qui lui permettront d’avancer concrètement sur le lancement de ses opérations à l’échelle locale.

"Après avoir participé à la première édition des Maritime Connection Days in Australia, nous avons identifié de premiers clients et différentes opportunités de développement auprès de nombreux acteurs de l’industrie maritime en quête de solutions de cybersécurité", explique Éric Guillerm, le président. Squad tient à montrer qu'il est bien décidé à s’ouvrir à de nouveaux marchés à l’international et d’exporter son savoir-faire reconnu en matière de cybersécurité. L’Australie représente une première étape de cette stratégie et doit permettre à la société de signer des contrats structurants ainsi que de rencontrer de premiers candidats qui pourront intégrer son équipe locale.