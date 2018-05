Sophia : Squad (cybersécurité) va s'implanter en Australie

Sélectionné pour les "Maritime Connection Days in Australia" (du 24 septembre au 2 octobre), le spécialiste de la cybersécurité faisait partie de la délégation accompagnant Emmanuel Macron dans sa visite officielle en Australie début mai. Pour Marc Brua, directeur général, la confirmation d'un marché cybersécurité dans le contexte du contrat du siècle de Naval Group pour la construction de 12 sous-marins. Squad compte ainsi ouvrir une filiale en Australie dès 2019 avec l'objectif de 80 personnes en 2020.

C'est un marché à l'autre bout du monde qui vient de s'ouvrir pour Squad. Spécialisée dans la cybersécurité, la start-up azuréenne faisait partie début mai de la délégation industrielle française qui accompagnait le président de la République Emmanuel Macron lors de sa visite officielle en Australie. Squad est l'une des 5 entreprises françaises sélectionnées pour participer aux "Maritime Connection Days in Australia", une mission d'accélération qui se déroulera en Australie du 24 septembre au 2 octobre et dont le voyage présidentiel amorçait le lancement.

La cybersécurité appliquée au domaine stratégique de l'industrie maritime

Organisée par Business France avec le soutien de Naval Group, des Pôles Mer Méditerranée et Bretagne, du GICAN et d’Austrade (l'équivalent australien de Business France) cette mission est à replacer dans le contexte du contrat du siècle de Naval Group signé en 2016 : la construction de douze sous-marins à Adélaïde entre 2026 et 2040, pour un contrat estimé à 35 milliards d'euros.

Directeur général de Squad, Marc Brua est revenu très impressionné de ce déplacement. C'est d'abord, pour sa société, une reconnaissance de son expertise en matière de cybersécurité appliquée au domaine stratégique de l’industrie maritime. "Très actifs dans ce domaine, nous permettons à de nombreux acteurs de protéger de leurs infrastructures IT contre le piratage informatique. Cette nouvelle reconnaissance pour Squad vient saluer les efforts de nos 350 collaborateurs et met en avant notre capacité à jouer un rôle important sur notre marché", ont commenté Marc Brua et Éric Guillerm, les deux directeurs associés. "Cela se traduit chaque année par une très forte croissance de nos activités et de notre chiffre d’affaires qui devrait s’élever à près de 36 millions d’euros en 2018."

Nouvelle accélération en vue pour Squad

C'est aussi une confirmation du potentiel de ce marché cybersécurité australien dans la ligne d'un renforcement de la coopération entre l'agence française ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) et l'Australian Cyber Security Centre. Squad, de ce fait, a décidé de s'implanter en Australie dès le mois de septembre. Marc Brua a prévu d'y retourner à l'occasion des "Maritime Connection Days in Australia" en début d'automne, grand brassage, qui sera suivi des 10 mois d'accélération (d'octobre 2018 à avril 2019).

La création d'une filiale de Squad en Australie est envisagée ainsi dès 2019 avec un amorçage par des équipes françaises et un business plan qui prévoit environ 80 collaborateurs en 2020. Une nouvelle accélération en vue pour Squad qui a levé 10 M€ en octobre 2017, a obtenu le Pass French Tech, est reconnu comme champion de la croissance dans le Deloitte Fast 50 2017 (40ème national), et qui vient d'ouvrir une sixième agence à Rennes.