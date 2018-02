Sophia success story #7 : société de cardiologie, CSTB et Arnault Tzanck

Trois pépites de la technopole sont à découvrir ou redécouvrir à l'occasion de la 7ème édition de "Sophia Success Story", cycle organisé par Sophia Club Entreprises. A l'affiche de cette conférence, mardi 20 février de 12 à 14 heures dans les locaux de l'Ademe figurent : la Société Européenne de Cardiologie, présentée par Isabel Bardinet, Directrice Générale; le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, présenté par Franck Andrieux, Directeur; l'Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis, présenté par Eric Leroy, Directeur Général.

La Société Européenne de Cardiologie (European Society of Cardiology) est une une société savante dirigée par des professionnels de la santé bénévoles dont la mission est de réduire le poids des maladies cardiovasculaires. Elle oeuvre afin d'offrir une source d'informations scientifiques de qualité, impartiales et fondées sur la médecine par la preuve.

Les Cliniques Arnault Tzank Mougins tournent actuellement une page de leur histoire à l'occasion de leur 35ème anniversaire. La fusion des trois établissements L'Espérance, Plein Ciel et Saint Basile trouve, dans l'émergence de l'Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins-Sophia Antipolis, la concrétisation de la prise en charge coordonnée. Un concept qui est développé sur le site depuis de nombreuses années et qui place le patient au centre de son parcours de soins.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) s'est affirmé comme un acteur de la transition numérique du secteur de la construction et de l'aménagement urbain. Sa mission est de garantir la qualité et la sécurité des bâtiments, et d'accompagner l'innovation de l'idée au marché. Le CSTB rassemble des compétences pluridisciplinaires pour développer et partager les connaissances scientifiques et techniques déterminantes et pour apporter aux acteurs les réponses qu'ils attendent dans leur pratique professionnelle.