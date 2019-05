Sophia : TAS Group, certifié Hébergeur de Données de Santé

Hébergeur spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et notamment de la banque pour la transformation digitale, TAS Group se tourne également désormais vers le secteur de la santé. Le groupe informatique italien installé à Sophia Antipolis a renforcé sa stratégie en matière de protection de l’information en particulier pour la filière santé et vient ainsi d’obtenir la certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) selon les nouvelles procédures qui ont remplacé et rendu caduque l’ancien agrément ministériel.

Cette certification couvre à la fois l’hébergement des données et l’infogérance de ces données, ce qui permet d'avoir un interlocuteur unique pour assurer la continuité de l'accès aux données, 24/24h et 7/7j. TAS vient du même coup combler un manque. Il manquait à la filière Santé et ses entreprises innovantes, très présentes sur la Côte d’Azur, un hébergeur local de données apte à recevoir, protéger et gérer les données de santé de tous types d’acteurs de la filière.

Les professionnels de santé et les acteurs de la filière, a estimé le groupe dans sa démarche, sont sensibles au niveau d'assistance qu'ils peuvent obtenir d'un hébergeur de proximité pour mettre au point leurs nouvelles méthodes de travail et faciliter l'accès aux données de santé. La présence dans la technopole d’une infrastructure d’accueil sécurisée pour les données et d’une équipe pour en assurer la disponibilité 24/24h 7/7j devrait contribuer à accélérer la numérisation des données et renforcer l'attractivité du territoire auprès des investisseurs et entrepreneurs de la filière.