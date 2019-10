Sophia : Teach on Mars dans le palmarès FrenchWeb 500 de 2019

Teach on Mars à Sophia, leader européen du mobile learning, figure pour la deuxième année consécutive dans le palmarès FrenchWeb 500 ! FrenchWeb.fr vient en effet de dévoiler l’édition 2019 de son classement des entreprises de la Tech française. L’indicateur FW500, créé il y a 4 ans, dresse un panorama des start-up, PME et grands groupes de l'écosystème French Tech. Teach on Mars se positionne cette année en 206ème place du classement, soit une progression de deux places par rapport au classement de 2018. A noter que ce classement intègre des sociétés très connues (Groupe Le Bon Coin, Veepee, Cdiscount, BlaBlaCar, Mano Mano, Doctolib, Vinci Energies…) et des start-up plus petites.

Quelque 29% des entreprises présentes dans le classement sont des éditeurs de logiciel, à l’instar de Teach on Mars, une entreprise qui est encore "assez jeune", eu regard à l’âge moyen de 11 ans des entreprises du classement.