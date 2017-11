Sophia : Teach On Mars lance les premiers Mobile Learning Awards !

La start-up sophipolitaine, leader français de la formation sur mobile, lance le premier grand concours de contenus Mobile Learning. Il vise à récompenser les meilleures formations de mobile learning réalisées via la technologie Teach on Mars et se place dans le cadre plus large de l'ouverture en mars 2018 d'une "market place" dédiée aux formations thématiques professionnelles.

Le premier grand concours de contenus Mobile Learning : c'est ce que vient de lancer Teach on Mars le spécialiste dans ce domaine. La start-up sophipolitaine, qui édite une plateforme de formation digitale nouvelle génération, compte ainsi primer les formations les plus complètes, ludiques et engageantes du marché. Cette initiative se place dans le cadre plus large du lancement en mars 2018 de sa Marketplace, un catalogue de formations thématiques professionnelles à la disposition de ses clients. L'objectif, avec l'ouverture d'une place de marché, est de développer une offre plus large de formations professionnelles sur étagère, en proposant aux éditeurs un service de promotion et de revente de leurs contenus.

Ces premiers Mobile Learning Awards sont ouverts depuis lundi 27 novembre avec l'appel aux candidatures. Ces prix visent à récompenser les meilleures formations de mobile learning réalisées via la technologie Teach on Mars, et s’adressent aux créateurs de contenus de formation, sur étagère ou sur mesure pour des clients. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 22 janvier 2018.

Les formations doivent s’inscrire dans l’une des cinq catégories : "Métier", "Soft-skill ", "RSE", "Extra-professionnelle" et "Client" Le Comité Éditorial de Teach on Mars pré-sélectionnera 2 à 3 formations par catégorie. La liste des nominés sera communiquée le 20 février. Un jury, composé de responsables formation de prestigieuses multinationales, évaluera et sélectionnera la meilleure formation par catégorie. Deux prix spéciaux seront également décernés par le jury, toutes catégories confondues : un prix Coup de coeur et un Grand Prix.

Les lauréats de la compétition seront récompensés à l’occasion de la cérémonie de remise des Awards, qui se déroulera à Paris le 8 mars 2018, lors de la première édition du Teach on Mars Partner Forum. Ils pourront pitcher leurs formations devant un large panel de clients grands-comptes à la recherche de contenus prêts à l’emploi.