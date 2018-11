Sophia : Teach on Mars met le cap sur l'Espagne

"Teach on Mars a l’ambition d’être le leader européen du mobile learning" assure Vincent Desnot, CEO et co-fondateur en annonçant la participation de la start-up sophipolitaine aux French Tech Days Iberia les 20 et 21 novembre à Madrid. "Cet évènement va nous permettre de mieux connaître le marché ibérique pour affiner notre stratégie sur ce pays". Forte de sa position de leader sur le marché du mobile learning et après avoir assuré cette année une percée sur le marché britannique, le spécialiste de la formation digitale nouvelle génération met ainsi le cap sur le marché espagnol pour élargir son périmètre géographique et poursuivre sa croissance.

Sa participation aux French Tech Days Iberia, le rendez-vous des pépites françaises de la Tech et des hauts décideurs espagnols, organisé par Business France les 20 et 21 novembre 2018 à Madrid, a pour but d’initier des contacts commerciaux sur le sol ibérique. Sébastien Lasarte, Senior Account Manager, rencontrera une cible de Directeurs de Ressources Humaines, Directeurs Formations, Digital Learning Managers… prioritairement dans les secteurs du luxe, de la banque et de l’assurance.

Quant à l’année 2018, elle restera marquée par une percée sur le marché anglais, avec d’une part son accréditation par le Learning & Performance Institute (principale organisation au Royaume-Uni dédiée à la promotion de l’apprentissage professionnel), d’autre part sa première participation aux salons Learning Technologies et Learning Live à Londres ainsi que ses premiers clients outre-Manche. Son ambition de devenir un acteur de référence sur le marché britannique du mobile learning a récemment été récompensée avec sa parution dans le classement des "Top 15 Learning Technologies 2018" (top 15 des éditeurs de solution d’apprentissage digital), décerné en octobre 2018 par le Learning & Performance Institute.