Sophia : Tech on Mars au palmarès du FrenchWeb 500

Pour la troisième année consécutive, FrenchWeb établit un panorama des entreprises de la Tech française, qu’elles soient start-up, PME ou grands groupes : le FW500. L’édition 2018 de ce "FrenchWeb 500" des 500 entreprises de la Tech française a été dévoilée hier place Vendôme à Paris. La société Teach on Mars s'est invitée au palmarès. Plateforme de formation sur mobile, la start-up de Sophia Antipolis se trouve en 208ème position dans ce classement qui prend en compte de grosses sociétés (Cdiscount, Seloger.com…) et des start-ups plus petites. On y croise d'ailleurs également d'autres sociétés azuréennes comme Tequilarapido ou le groupe ViP 360 qui a récemment doublé la surface de ses locaux à Sophia Antipolis.