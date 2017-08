Sophia : Telecom Valley accueille le Syntec Numérique

Telecom Valley accueillera l’étape azuréenne du Tour de France Syntec Numérique vendredi 29 septembre de 9h30 à 11h30 au Business Pôle de Sophia Antipolis (Allée Pierre Ziller). Dans la foulée de cet événement spécial, l'association du numérique organise son Business Lunch de rentrée de 12 à 14 heures. Au programme de la réunion du Syntec, la présentation du livre blanc Innovation et Technologies, le point sur le nouveau cadre social impactant fortement les entreprises et leurs dirigeants, et troisième sujet à l'ordre du jour, la protection des données personnelles.

Le Business Lunch de rentrée, quant à lui, sera concentré à la présentation de trois adhérents (Crossknowledge, Glim et Mediaschool Nice), puis du Réseau Entreprendre Côte d’Azur, avec Anabelle Itasse, Directrice. Des présentations suivies du déjeuner networking.