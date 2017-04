Sophia : Travelaer lève 4,3 M€ sur l'expérience-client

Fondée en 2013 par Mike Slone et Mana Coste, la start-up sophipolitaine veut, par ses solutions logicielles, améliorer une expérience-client qui n'a pas bougé depuis 20 ans dans une industrie du voyage focalisée sur les transactions. Les fonds récoltés lui permettront de financer sa Recherche Développement et d'accélérer à l'international.

Mettre l'UX (User eXperience) au service de l'achat et de la gestion de voyages en ligne : c'est le cœur de métier de Travelaer, start-up créée en 2013 à Sophia Antipolis par Mike Slone et Mana Coste, qui vient de finaliser une levée de fonds de 4,3 M€. Ce tour de table, bouclé avec l'aide du cabinet sophipolitain Vaughan Avocats de Pierre Callède, a été réalisé avec Entrepreneur Venture et Pléiade Venture, ainsi que les investisseurs historiques, Calypso Capital et Alderville Holding. Il permettra à la jeune pousse d'accélérer son rythme d'innovation et son développement à l'international auprès des compagnies aériennes et des voyagistes. Sur la photo ci-dessus, les fondateurs de Travelaer (au premier plan Mike Slone à gauche et Mana Coste à droite) en compagnie des représentants des investisseurs.

Pour Mike Slone, CEO, l'industrie du voyage s'est plus focalisée sur les transactions que sur l'expérience client, ce qui a contraint les clients à réserver et à gérer leurs réservations en ligne d'une façon qui n'a pas bougé depuis 20 ans. Les compagnies aériennes ont aussi dû adopter des technologies qui ont apporté une mauvaise expérience digitale aux clients. C'est ce que Travelaer veut changer.

Les solutions numériques B2B2C qu'elle développe à destination des professionnels de l’industrie du voyage, visent à offrir une meilleure expérience client omnicanale. Ce qui leur permet également d’optimiser leurs revenus sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la réservation jusqu’au vol, en passant par les différentes étapes du voyage d’un client.

La start-up propose ainsi deux solutions en mode SaaS. Travel Pass, qui se présente comme une plateforme de réservation et de gestion de voyages en ligne, et Comversational. Cette dernière est une plateforme de messagerie qui permet d'automatiser le commerce électronique et la relation client via Facebook Messenger ou d'autres canaux de communication. Parmi les clients, la compagnie aérienne Icelandair a ainsi travaillé avec Travelaer dès le premier jour. La start-up sophipolitaine compte également déjà Sata/Azores, El Al ainsi que sur le territoire, l'Aéroport Nice Côte d'Azur.