Sophia : Trophée Futur 40 et prix de la croissance pour Median

Une nouvelle distinction pour la start-up de Sophia Antipolis, Median Technologies (The Imaging Phenomics Company®) qui a reçu le trophée Futur40 2018 et le prix spécial de la croissance dans la catégorie Santé-Sciences de la Vie, décernés par Forbes, PMEfinance-EuropeEntrepreneurs et leurs partenaires (Euronext, MorningStar, RSM, F2iC et Paris Europlace). Pour Fredrik Brag, CEO de Median Technologies, "ces récompenses soulignent l’importance des PME et des ETI sur la place de Paris. Median avait reçu le Trophée Futur40 en 2017 et c’est un honneur de faire à nouveau partie du palmarès pour cette année".

Le palmarès Futur40, établi sur la base de données fournies par Morningstar, met en avant 40 entreprises PME et ETI cotées à Paris qui se sont distinguées sur la base de leur performance financière et de l’originalité de leur modèle. Les critères d’obtention des trophées Futur40 sont :

Croissance cumulée du chiffre d’affaires supérieure à 15% sur les trois derniers exercices,

5 M€ de chiffre d’affaires minimum,

Entreprise cotée à Paris avec une empreinte boursière minimum (flottant, volumes échangés) afin de disposer de données publiques certifiées.

Le prix spécial de la croissance distingue sept parcours exemplaires de sociétés, chacune de ces sociétés appartenant à une catégorie différente.