Sophia : un afterwork sur la sécurité des objets connectés

"Objets connectés et RGPD, comment sécuriser le tout-connecté ?" : c'est le thème d'un afterwork sur la sécurité des objets connectés qu'organise l'association MCABH (Monaco Côte d'Azur Business Hub) et l'agence technologique de Mougins Tanco & Co jeudi 7 juin, à 18 heures dans le grand auditorium des Espaces Antipolis (300 route des Crêtes, Valbonne Sophia Antipolis). Interviendront les experts des partenaires de l'association (Ramaglia Assurances, Salto Systems, Mobotix, Tanco&Co) ainsi que Patrick Chambet, RSSI de la Métropole Nice Côte d'Azur. Inscription obligatoire et gratuite : ivan@koolcrm.fr