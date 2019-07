Sophia : un atelier expérimental pour penser avec ses mains

C'est un atelier expérimental original qui est programmé mardi 9 Juillet à 18h30 au Village by CA à Sophia Antipolis sur le thème de "Think with your hands" (pensez avec vos main"). Organisé par des membres d'IBM Cloud Côte d'Azur Meetup selon la méthode LEGO Serious Play, cet atelier se présente comme une "session inspirante" qui portera sur "L'intelligence collective au service de l'innovation". Sandrine Louis partagera l'expérience qu’elle a accumulé depuis 5 ans en utilisant le jeu sérieux et l'intelligence collective comme levier d'innovation.

Elle propose ainsi de vivre une expérience de jeu sérieux, avec la méthode LEGO Serious Play, mobilisant l'intelligence collective pour faciliter la réflexion dans le monde de l'entreprise et de découvrir comment penser avec vos mains plongées dans des briques LEGO pour réveiller votre créativité et faire émerger des idées.