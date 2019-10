Sophia : un atelier pour bien publier sur les réseaux sociaux

"Publiez efficacement sur les réseaux sociaux !" : ce sont les astuces et les règles d’une publication réussie dans les médias sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin et Twitter) que donnera Flora Desbrosses lors d'un atelier organisé au Village by CA le mardi 5 novembre à 12h15 à 13h15. Gratuit. Flora Desbrosses connait bien les ressort du social media. Elle forme et conseille les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie dans ce domaine. Elle accompagne aussi les dirigeants et les cadres de TPE, PME et grands groupes dans l’alignement de leur stratégie "Social Selling" sur Linkedin par exemple ou encore dans la mise en place de leur "Programme Collaborateurs-Ambassadeurs" en interne.