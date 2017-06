Sophia : un atelier "Protection des données & Propriété Intellectuelle"

Un atelier "Protection des données & Propriété Intellectuelle" : c'est ce que propose l'incubateur du numérique Télécom ParisTech EURECOM de Sophia Antipolis jeudi 22 juin de 9h à 12h à l'espace de coworking (NIDA) du Business Pôle. L'atelier sera animé par Aline Dosdat, avocat au barreau de Grasse et Christophe Champoussin, gérant et expert chez Anaxia Conseil. Lors de cet atelier, Maitre Dosdat et Christophe Champoussin reviendront sur les problématiques liées à la protection des données, les bonnes pratiques et sur le règlement européen RGPD qui entrera en vigueur en mai 2018. Ils répondront à toutes les questions sur le sujet.

Au programme:

Protection des données : ce que dit la loi

Les sanctions

Le nouveau règlement européen RGPD

Questions/réponses

Gratuit. Sur inscription par le web (https://fr.surveymonkey.com/r/9MB5QPX) ou par mail (Aurélie Danjou => aurelie.danjou@telecom-paristech.fr)