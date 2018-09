Sophia : un "bootcamp" de l'ADEME sur la Transition Energétique

Accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Transition Energétique, Ecologique et Economique dans les Territoires (TEEET) : c'est l'objectif du Bootcamp de la TEE que le centre de Sophia Antipolis et la Direction régionale PACA de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) organisent à Sophia Antipolis les 11 et 12 octobre prochains. Cet événement vise à mettre en interaction les collectivités territoriales acteurs de la transition énergétique et écologique et qui souhaitent s’engager avec des entreprises innovantes, startups ou PME, pourvoyeuses de solutions pour aller plus loin plus vite dans ces transformations.

Dans la forme, le bootcamp sera composé notamment d’une alternance entre des moments d’inspiration, des séquences de co-construction entre les participants et du speed dating B2B. Il sera co-conçu en amont dans une logique d’intelligence collective avec les acteurs du territoire intéressés. Pendant deux jours de rencontres, il s’agira d’échanger, de partager, de s’entraider, de se former, et de progresser ensemble pour relever les défis d’une transition écologique, digitale et solidaire dans les territoires : énergie renouvelable, nouvelles mobilités, économie circulaire, bâtiment intelligent, qualité de l’air, urbanisme durable, ville bas carbone, etc.

Outre les territoires et les jeunes entreprises innovantes, le bootcamp cible aussi les étudiants des établissements d’enseignement supérieur partenaires comme SKEMA Business School, MinesParisTech et UCA - notamment les doctorants - futurs professionnels et entrepreneurs développeurs de solutions d’accélération de la TEE et futurs citoyens "consommacteurs" des territoires à transition énergétique et écologique. Les chercheurs et les grandes entreprises seront les bienvenus, est-il précisé.

Les travaux se dérouleront dans les locaux de l’ADEME, de Mines Paris Tech Sophia Antipolis, du CSTB, du Village by CA, et de SKEMA Business School, dont les sites sont implantés sur des parcelles contigües situés dans le cœur historique de Sophia Antipolis. Une manifestation qui s'inscrit dans la perspective des 50 ans de la technopole qui seront célébrés en 2019.