Sophia : un coup de pouce à donner pour "Chiche, on lit!"

L'illettrisme, en principe, c'est un problème que l'on ne penserait pas trouver à Sophia Antipolis où se concentrent plutôt les bac +10. Erreur rappelle Marité Juge. Formatrice Français-FLE-Alphabétisation, elle apprend le français aux étrangers et travaille en liaison avec la MJC de Garbejaire. "Il n'y a pas que des ingénieurs, des informaticiens et des chercheurs qui travaillent ou vivent dans la technopole. Il y a aussi des gens de conditions modestes, démunis des savoirs de base. Parmi eux certains qui ne maitrisent pas bien la lecture et qui, s'ils ont le plus souvent appris à lire, ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent". Un handicap qu'ils cherchent d'autant plus à cacher qu'ils vivent dans un lieu dédié au savoir.

C'est ce qui a sensibilisé Marité Juge. Pour les aider, l'an dernier elle a monté le projet "Chiche, on lit!". Il a pour objectif d'amener à la maîtrise de la lecture des adultes qui ont quitté l’école sans avoir acquis le bagage nécessaire, et qui se retrouvent ensuite en panne en faisant tout pour que personne surtout ne s'en aperçoive. Ce projet d'atelier gratuit pour les personnes en difficulté de lecture a été primé par le Crédit Mutuel qui chaque année s'investit dans la lutte contre l'illettrisme.

Mené par la MJC l'île aux trésors Centre Social l'Escale, le coup d'envoi de l'atelier doit être donné le 4 mars prochain. La formation s'appuie sur une pédagogie innovante adaptée au public concerné : la Lecture en couleurs, mise au point par le mathématicien Caleb Gattegno. Bâti sur un an, "Chiche, on lit!" prévoit 180 heures de formation avec en parallèle des activités satellites (sorties au théâtre, au musée, à la médiathèque). Des particuliers et des salariés d'entreprises (une dizaine) se sont déjà montrés intéressés.

Pour compléter son budget, "Chiche, on lit!" a aussi lancé récemment un appel aux dons sur "Hello Asso". L'objectif est de recueillir 8.000 euros. Près de 3.000 euros ont déjà été collectés alors qu'il reste encore 35 jours. Aussi, si vous voulez pmlus d'information sur cette opération et donner votre coup de pouce, cliquez sur ce lien : Chiche, on lit ! Ces dons, est-il rappelé, sont déductibles des impôts.