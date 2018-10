Sophia : un déjeuner de l'innovation pour l'industrie immobilière

Le numérique bouleverse aussi le secteur de l'immobilier. Dans ce domaine, 2018, plus particulièrement, est l'année des start-ups dans l'immobilier, ainsi que l'a souligné Hervé Parent, l'organisateur du Salon RENT qui s'est tenu à Paris au début du mois d'octobre. Dans ce contexte d'innovation, le rendez-vous de l'industrie immobilière qui est organisé à Sophia Antipolis par la FF2i (Fédération Française de l'Internet Immobilier) prend tout son reflet. Il s'agit d'un déjeuner de l'innovation en présence du président de la FF2I Stéphane Scarella et de plusieurs membres du bureau qui réunira toute la "proptech" jeudi 18 octobre de 12 à 14 heures au Village by CA sur la technopole.

Ce déjeuner orienté innovation est organisé par la FF2i, en partenariat avec Kinaxia, le Village by CA et la French Tech Côte d'Azur. Quatre startups viendront "pitcher" avant un cocktail networking :

Cityscan : l'évaluation immobilière en ligne à 360° Attestis : protéger votre projet de construction du risque de recours par un tiers Smart Service connect : l'immobilier en mode push So Estate : 1er réseau social immobilier

En plus du pitch des startups locales du secteur, ce sera évidemment l'occasion de parler des innovations de disruption dans le secteur immobilier.