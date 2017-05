Sophia : un dispositif d’information sur le temps d’accès à l’A8

Ceux qui travaillent dans la technopole connaissent bien les problèmes de trafic en fin de journée de travail. Selon les estimations, 6.000 véhicules quittent chaque soir la technopole pour rejoindre l’A8. D'où des temps d'accès à l'entrée de l'A8 qui peuvent singulièrement s'allonger. Pour permettre de mieux évaluer les temps d'accès, trois panneaux d'information temps de parcours viennent d'être installés par VINCI Autoroutes.

Tous les automobilistes connaissent les panneaux d'information sur l'autoroute et parfois aux entrées même de l'autoroute qui vous donnent les temps de trajet en fonction de la circulation et des éventuels bouchons. Sophia Antipolis vient d'être équipé de ce dispositif d'information sauf que là il s'agit de savoir combien de temps est nécessaire pour rejoindre l'autoroute. Près de 6000 véhicules quittent chaque soir la technopole pour rejoindre l’A8. C'est pour permettre à ces automobilistes de s’informer sur les conditions de circulation, avant de partir, que VINCI Autoroutes a développé, ces dernières années, plusieurs nouveaux services (application VINCI Autoroutes, fil twitter, messages d’alertes).

Nouvelle étape de cette démarche, trois panneaux d’information temps de parcours ont été récemment implantés dans Sophia Antipolis, sur les accès à l’autoroute A8, en partenariat avec la CASA (Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis), le conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Sophia Club Entreprises. Le premier panneau est situé sur la route du Parc, le second est positionné sur la route des Crêtes et le troisième est mis en place sur la route des Colles. Ils permettent de connaitre le temps d’accès à l’autoroute en provenance de la technopole et ainsi de mieux estimer son heure d’arrivée en fonction du trafic.

Le parc de Sophia Antipolis compte plus de 2 200 entreprises qui regroupent plus de 36 000 salariés. Au quotidien, l’importance du trafic domicile- travail des Sophipolitains ne manque pas de générer des difficultés de circulation en fin de journée sur certains axes routiers de la technopole, menant à l’autoroute. Ce nouveau dispositif, s'il ne règle évidemment pas les problèmes de trafic permet à chacun de choisir le meilleur moment pour partir et de mieux estimer son temps de parcours.