Sophia : un job dating du numérique pour répondre à la reprise

Un job dating pour les entreprises du Numérique azuréen : c'est ce que Telecom Valley et ses partenaires (SKEMA Business School, EDH CCI Nice Côte d’Azur, Pole Emploi et l’APEC) organisent vendredi 6 octobre à Sophia Antipolis. Pour l'association, il s'agit de répondre à la reprise économique dans le secteur du Numérique. Engagée depuis plusieurs mois, cette reprise se confirme et avec elle, de nombreuses entreprises azuréennes recommencent à embaucher. Ainsi une vingtaine de recruteurs seront présents au job dating avec plus d'une centaine d'offres d’emplois, toutes fonctions confondues à pourvoir.

Une vingtaine d’entreprises du Numérique azuréen, parmi lesquelles Air France, Bemore, Supralog, LudoTIC ou Agilitech, représentant plus de 100 postes ouverts dans différentes fonctions de l’entreprise, disposeront gratuitement d’espaces pour leur permettre de rencontrer des candidats. Ceux-ci ont rendez-vous le 6 octobre de 8 à 13 heures à SKEMA Business School avec une inscription préalable en ligne sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-inscription-candidats-it-job-forum-by-telecom-valley-36679996858

Pour les candidats hors de la région, un format virtuel du job dating a été prévu. En marge de l’IT Job Forum, Pôle Emploi propose, dans le cadre de l’opération "48h de l’emploi", un salon en ligne du 19 octobre à début novembre. Ainsi les candidats qui ne sont pas issus de la région pourront candidater à distance. Plus d’information sur le salon en ligne : https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat