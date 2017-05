Sophia : un nouveau MOOC Inria sur un "Web de données liées"

L'équipe d'Inria Learning Lab lance, sur la plateforme FUN, un MOOC en anglais d'une durée de quatre semaines, sur le thème "Introduction to a Web of Linked Data". Il démarre le mardi 9 mai sur un sujet qui est susceptible d'intéresser de nombreuses personnes travaillant dans les entreprises de Sophia et au-delà. On retrouvera à la manœuvre, l'équipe de Fabien Gandon, Olivier Corby et Catherine Faron-Zucker de Wimmics (Inria, I3S, CNRS, UNS). Ces trois chercheurs avaient ouvert un premier MOOC d'Inria il y a plus de deux ans sur le "Web Sémantique et Web de données", MOOC suivi par plus de 3.000 personnes. Comme les précédents MOOCs d'Inria, ce cours est entièrement gratuit et ouvert à tous.