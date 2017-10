Sophia : un rendez-vous avec l'économie de la fonctionnalité

Un rendez-vous à noter pour ceux qui s'intéressent à l'économie de la fonctionnalité et à toutes les possibilités qu'elle offre pour dynamiser ou repenser son entreprise et ses produits. ImmaTerra (anciennement le club CAP EF) organise mardi 17 octobre à 18h30 dans les locaux de SKEMA Business School à Sophia Antipolis, une rencontre avec les membres de la communauté. L'occasion de discuter avec les partenaires qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de l'économie de la fonctionnalité et de découvrir cette nouvelle "planète" ImmaTerra, sa raison d'être, ses habitants et ses ressources. Sur inscription : www.immaterra.com