Sophia : une campagne de comptages routiers sur les accès à la technopole

Vous avez dû les apercevoir en entrant ou sortant de la technopole, les agents en gilets jaunes : ce sont ceux qui participent à la campagne de comptages routiers sur les accès à Sophia Antipolis que le Département des Alpes Maritimes et la CASA ont engagée et qui va durer tout le mois d’octobre. Cette campagne se compose de comptages automatiques par câbles et de comptages directionnels effectués par relevé des derniers chiffres des plaques minéralogiques. D’où la présence de ces nombreux agents aux principaux carrefours des entrées à Sophia.

Ces relevés permettront de réactualiser les données de trafic et de bâtir un scenario de mobilité pour préserver l’attractivité de la technopole dans le futur. Ce scenario, incluant les projets d’aménagements à venir, permettra de quantifier les reports modaux nécessaires vers des modes plus vertueux que "l’autosolisme" ( covoiturage, vélo, vélo à assistance électrique…) et d’évaluer la pertinence de futurs aménagements routiers s’ils s’avèrent indispensables.

Le rendu de ces réflexions est prévu pour l’été 2019.