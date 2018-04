Sophia : une émission de coaching en ligne pour vendre entre particuliers

Fondateur du site Immo-neo à Sophia Antipolis, Sébastien Vidal innove en lançant jeudi 26 avril à 19h30 une émission de coaching en ligne pour apprendre à vendre entre particuliers (et éviter ainsi les coûts d'agence immobilière tout en restant accompagné dans la transaction). Avec lui, six experts (notaire, courtier immobilier, décoratrice, gestionnaire de patrimoine, diagnostiqueur, constructeur) répondront en direct à toutes les questions qui entourent le chemin d'une vente ou d'un achat.

Apprendre à vendre votre bien immobilier entre particuliers et sans payer de commission d'agence, mode d'emploi ! Sur ce thème, c'est à une première que va se livrer jeudi 26 avril à 19h30 Sébastien Vidal, fondateur du site immo-neo.com à Sophia Antipolis. Cet expert en marketing immobilier animera une émission de coaching en ligne gratuite. Il ne sera d'ailleurs pas seul puisque c'est avec 6 experts partenaires qu'il donne rendez-vous devant un ordinateur (connecté) à chaque personne intéressée. Et il vous propose de réservez dès maintenant votre siège virtuel en cliquant ici pour participer à l'émission.

Une heure en compagnie de 6 experts

Ce n'est pas la première fois que Sébastien Vidal se livre à un exercice de coaching. Mais jusqu'à présent, il ne l'avait fait qu'en "présentiel" devant des salles réunissant jusqu'à 200 personnes. Pour la première fois, cet exercice sera mené en ligne, à partir du studio TV des Espaces Antipolis. Il sera possible de suivre toutes les explications en direct, mais aussi de poser des questions (des questions qui peuvent également être posées avant même le début du webinar sur le site Web d'Immo-neo).

"C'est le succès des sessions de coaching dans des lieux physiques qui nous a donnés l'idée de les ouvrir plus largement et donc de les faire en ligne pour que chaque personne intéressée puisse suivre devant son ordinateur de son domicile" explique Sébastien Vidal. "Pour répondre à des questions qui demandent des compétences différentes (juridique, marketing, immobilier, administratif, aménagement, etc…), nous avons réunis six experts : Laetitia Leonetti, notaire; Laurent Nedjam, couriter immobilier; Marjorie Huel, experte en construction de maison; Sylvie Aldebert, décoratrice home staging; Romain Lacoste, dignostiquer; et Reda Taleb, gestionnaire de patrimoine".

"Ils permettront sur un format d'une heure, de répondre aux questions se rapportant principalement à "comment se déroule la vente d'un bien immobilier", les outils pour toucher un maximum d'acheteur, comment vendre entre particulier et sans commission, comment anticiper "l'après-vente ( (construire sa maison, gérer son patrimoine, etc.)" Immo-neo a été lancé sur une conviction : il faut faire évoluer le domaine de l'immobilier qui a peu changé depuis 30 ans à travers les nouveaux outils disponibles aujourd'hui, les réseaux et cela avec une approche très communautaire."

Un accompagnement du début à la fin de la transaction

"En revanche, il faut pouvoir accompagner tous ceux qui se lancent dans une transaction entre particulier, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. C'est ce que propose immo-néo qui met à disposition les outils numériques, apporte sa connaissance du marché pour l'évaluation du prix d'un bien, propose le home-stagging virtuel quand ce bien est à rénover, vient prendre les photos, les mets en ligne, se charge d'actionner les réseaux sociaux pour une mise en valeur et peut apporter une aide pas à pas jusqu'à la finalisation de la transaction."

Quant à la société, elle se rémunère sous forme de prestation de services. Pour l'exemple, la négociation d'un trois-pièces de l'ordre de 400.000 euros sera pris en charge sur une prestation de l'ordre de 1.500 euros. "Loin des 6 à 7% d'une agence immobilière traditionnelle." Une différence de tarif sur laquelle capitalise, publicitairement parlant, immo-neo qui actualise à la première page de son site web, les frais d'agence économisés par ses propriétaires : un peu plus de 18 M€ depuis 2010 et le lancement de la société.