Sophia : une Fête du Management sur le thème du courage

La 2ème édition de la Fête du Management aura lieu le 10 octobre de 9 heures à 12h30 au Village by CA de Sophia Antipolis. Après une première en 2018, cet événement revient avec une thèmatique particulière : le courage. Gratuit. Cette matinée animée par Isabelle Fasquel Herlin et Alain Vial Pradel, tous deux spécialistes du management opérationnel et des relations humaines, sera découpée en 3 étapes : l'Inspiration où vous entendrez des retours d'expérience de témoins locaux ayant su faire preuve de courage dans leur vie managériale ou professionnelle; l'Action où un jeu de questions sera organisé en équipes; la Réalisation avec un atelier d'intelligence collective pour préparer un plan d'initiatives permettant de mettre en oeuvre le courage managérial au sein de sa structure.