Sophia : une grande soirée organisée autour du Test Logiciel

C'est une grande soirée autour du Test Logiciel qu'organisent jeudi 5 octobre de 17 à 20 heures dans les locaux d'Inria Sophia Antipolis (2004, route des Lucioles) la communauté Test & Qualité de Telecom Valley, animée par Julien Van Quackebeke (All4test) et Olivier Garrigues (Crossknowledge). Une manifestation gratuite et ouverte à tous les professionnels (pas besoin d'être membre de Telecom Valley pour y participer). L'enjeu des tests logiciels est immense car assurer la qualité des logiciels est devenu un enjeu majeur dans une économie digitale. E-commerce, Voiture Autonome, Aviation, Spatial, applications mobiles : des millions d’euros sont en jeux en cas de bug majeur d’une application. C’est pourquoi le test logiciel est devenu un impératif du monde de l’IT.

Pour cette soirée, de nombreux speakers de qualité ont été invités et le CFTL (Comité Français du Test Logiciel) sera présent afin de partager avec les développeurs et managers qualité azuréens, les dernières tendances du marché du test logiciel dans un monde de plus en plus agile et tourné vers le DevOps, le Cloud et l’Intelligence Artificielle.

Au programme, après l'accueil à 17 heures, une conférence plénière abordant plusieurs sujets du test logiciel aura lieu en amphithéâtre:

Synthèse sur les tendances du test logiciel en 2017 par le CFTL

Démystifier les xDD (BDD, ATDD, TDD …), par acpqualife

Un retour d’expérience sur la Transformation Agile d’Amadeus et son impact sur les métiers du Test, par Amadeus

Comment mettre en place une plateforme de tests automatisés (web et mobile) en 1 clic avec Dockers (micro-services) ?, par All4Test

Exemple de Labo de Test As a Service, par Orange et Sogeti HighTech

IA, un futur crédible pour le test logiciel ?, par All4Test

Des Dojos, plus techniques, permettant de manipuler un outil, auront lieu simultanément dans d’autres salles.

Test Driven Development with graph databases (présentation en Anglais, avec exercices), par Amadeus

Conception de test automatisé avec Yest. L’idée du Dojo est de découvrir par la pratique une démarche outillée (avec l’outil Yest) de création de tests manuels et automatisés à partir des workflows et règles métiers à couvrir, par Smartesting

Indicateurs qualité comme création de valeur pour l’analytique, le décisionnel et la gestion du risque, par CrossKnowledge

Pratique de l’outil de gestion de campagne de test Xstudio

Qualimétrie logiciel : comment valider la sécurité et l’architecture d’un code en 1 clic grâce à l’outil cloud

Inscription réservée aux professionnels, gratuite et obligatoire : cliquez ici