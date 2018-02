Sophia : une MiniKonf sur le concept de "Molecular Startup"

C'est un nouveau modèle de croissance pour les start-ups qui sera présenté à Sophia Antipolis, vendredi 9 février de 12h30 à 14 heures, à l'occasion d'une MiniKonf au Learning Centre Campus SophiaTech sur le thème de "Molecular start-up : a new growth model for start-ups", conférence qui sera animée par Jérôme Chifflet d'Orange Labs Research. En anglais. "The Molecular Startup is a company built as an aggregation of two or more companies or startups (atoms) addressing the same market and whose combination products or services deliver a consistent product or service". Gratuit sur Inscription.

+ d'infos sur le concept de Molecular Start-up